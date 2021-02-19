Три клуба НБА борются за игрока, который оказался ненужным «Бруклину»

Руководство «Нью-Йорк Никс», «Торонто Рэпторс» и «Хьюстон Рокетс» заинтересовано в услугах центрового Норвела Пелле, сообщает NBA Central на странице в «Твиттере».

28-летний баскетболист начинал сезон в составе «Бруклин Нетс», но был отчислен из рядов команды. В нынешнем регулярном чемпионате он успел принять участие лишь в 3 матчах, набирая в них 2,0 очка и 2,3 подбора.

Ранее Пелле также защищал цвета «Филадельфии Сиксерс». Всего в регулярных чемпионатах он провёл 27 матчей, набирая в них 2,3 очка и собирая 2,9 подбора.

Пелле выставлял свою кандидатуру на драфт 2014 года, но не был выбран ни одной из команд. На профессиональном уровне он также выступал на Тайване, в Ливане, итальянских клубах и в G-лиге.