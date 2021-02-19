Сборная России по баскетболу вышла на чемпионат Европы
В Перми завершился матч квалификации чемпионата Европы, в котором сборная России встречалась с национальной командой Северной Македонии.
Подопечные Базаревича уверенно начали матч и после первой четверти вели с разницей в 5 очков — 26:21. Во второй десятиминутке преимущество россиян стало уже двузначным — 51:33. Во второй половине матча сборная России контролировала происходящее на паркете и довела матч до победы с крупным счётом — 94:77.
Лучшим в составе победителей стал тяжёлый форвард ЦСКА Джоэль Боломбой, записавший в актив 19 очков, ещё 13 баллов в активе Семёна Антонова. У балканцев 18 очков набрал Войдан Стояновски.
Благодаря этой победе сборная России досрочно обеспечила себе выход на континентальное первенство.
ЧЕ-2022 (м) - квалификация. Группа B. 4-й тур
19 февраля 2021, пятница. 17:30 МСК
Северная Македония
Окончен
77 : 94
Россия
Северная Македония: Стояновски - 18, Уайли - 16, Джюроски - 11, Николов - 11, Димитриевич - 8, Трайковски - 7, Магдевски - 4, Крстевски - 2, Бакоч, Робев, Стояновски, Эфремовски
Россия: Боломбой - 19, Антонов - 13, Комолов - 11, Стребков - 11, М. Кулагин - 9, Воронцевич - 8, Ильницкий - 7, Бабурин - 6, Мотовилов - 6, Ивлев - 4, Валиев, Григорьев
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