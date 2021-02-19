Сборная России по баскетболу вышла на чемпионат Европы

В Перми завершился матч квалификации чемпионата Европы, в котором сборная России встречалась с национальной командой Северной Македонии.

Подопечные Базаревича уверенно начали матч и после первой четверти вели с разницей в 5 очков — 26:21. Во второй десятиминутке преимущество россиян стало уже двузначным — 51:33. Во второй половине матча сборная России контролировала происходящее на паркете и довела матч до победы с крупным счётом — 94:77.

Лучшим в составе победителей стал тяжёлый форвард ЦСКА Джоэль Боломбой, записавший в актив 19 очков, ещё 13 баллов в активе Семёна Антонова. У балканцев 18 очков набрал Войдан Стояновски.

Благодаря этой победе сборная России досрочно обеспечила себе выход на континентальное первенство.