«Валенсия» разгромила «Реал», «Бавария» потерпела поражение в Лионе

«Фенербахче» в матче 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги обыграл «Альбу» — 89:84 (24:22, 21:20, 22:18, 22:24). У победителей лучшими стали Нандо Де Коло (26 очков, 8 передач), Дишон Пьер (17 очков), Марко Гудурич (12 очков) и Ян Веселы (12 очков, 8 подборов). В составе «Альбы» выделились Маркус Эрикссон (19 очков), Бен Ламмерс (16 очков), Маодо Ло (14 очков, 8 передач) и Симоне Фонтеккио (14 очков, 8 подборов). Для «Фенербахче» это 10-я подряд победа в регулярном чемпионате.

АСВЕЛ обыграл «Баварию» — 87:79 (21:18, 23:17, 22:17, 21:27). Дэвид Лайти (19 очков), Мустафа Фалль (15 очков, 9 подборов), Антуан Дьо (12 очков) и Норрис Коул (12 очков) показали лучшую статистику в составе победителей. У «Баварии» отличились Уэйд Болдуин (19 очков) и Владимир Лучич (18 очков). «Валенсия» разгромила «Реал» — 89:78 (29:21, 26:14, 16:17, 18:26). Сэм Ван Россом (16 очков, 8 передач), Ваня Маринкович (14 очков) и Никола Калинич (12 очков) стали самыми результативными у «Валенсии». В составе «Реала» отличились Джейси Кэрролл (20 очков), Альберто Абальде (13 очков) и Уолтер Тавареш (11 очков, 9 подборов).