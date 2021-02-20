Эмбиид установил рекорд карьеры, набрав 50 очков в игре с «Буллз»

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид набрал 50 очков в победном матче с «Чикаго Буллз» и установил личный рекорд результативности по количеству очков в одной встрече.

«Филадельфия» победила на домашней площадке со счетом 112:105 и укрепила лидерство на Востоке. Эмбиид реализовал 17 из 26 бросков с игры, один из двух трёхочковых, 15 из 17 штрафных, совершил 17 подборов, сделал пять передач, четыре блок-шота, два перехвата и допустил две потери за 35 минут на паркете.

Вместе с Эмбиидом самыми результативными в составе «Сиксерс» стали Тобиас Харрис (22 очка и 12 подборов) и Дэнни Грин (13 очков).

Также в НБА прошли ещё шесть матчей: «Орландо Мэджик» – «Голден Стэйт Уорриорз» (124:120), «Милуоки Бакс» – «Оклахома-Сити Тандер» (98:85), «Кливленд Кавальерс» – «Денвер Наггетс» (103:120), «Бостон Селтикс» – «Атланта Хоукс» (121:109), «Мемфис Гриззлиз» – «Детройт Пистонс» (109:95), «Нью-Орлеан Пеликанс» – «Финикс Санз» (114:132).