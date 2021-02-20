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Эмбиид установил рекорд карьеры, набрав 50 очков в игре с «Буллз»

Эмбиид установил рекорд карьеры, набрав 50 очков в игре с «Буллз»
Баскетбол / НБА 0
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Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид набрал 50 очков в победном матче с «Чикаго Буллз» и установил личный рекорд результативности по количеству очков в одной встрече.

«Филадельфия» победила на домашней площадке со счетом 112:105 и укрепила лидерство на Востоке. Эмбиид реализовал 17 из 26 бросков с игры, один из двух трёхочковых, 15 из 17 штрафных, совершил 17 подборов, сделал пять передач, четыре блок-шота, два перехвата и допустил две потери за 35 минут на паркете.

Вместе с Эмбиидом самыми результативными в составе «Сиксерс» стали Тобиас Харрис (22 очка и 12 подборов) и Дэнни Грин (13 очков).

Также в НБА прошли ещё шесть матчей: «Орландо Мэджик» – «Голден Стэйт Уорриорз» (124:120), «Милуоки Бакс» – «Оклахома-Сити Тандер» (98:85), «Кливленд Кавальерс» – «Денвер Наггетс» (103:120), «Бостон Селтикс» – «Атланта Хоукс» (121:109), «Мемфис Гриззлиз» – «Детройт Пистонс» (109:95), «Нью-Орлеан Пеликанс» – «Финикс Санз» (114:132).

НБА - регулярный чемпионат
20 февраля 2021, суббота. 03:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
112 : 105
Чикаго Буллз
Чикаго
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 50, Харрис - 22, Грин - 13, Карри - 9, Ховард - 8, Макси - 6, Коркмаз - 2, Тибулл - 2, Брэдли, Джо, Милтон, Пуарье, Рид, Симмонс, Скотт, Такер, Фергюсон
Чикаго Буллз: Лавин - 30, Картер - 15, Янг - 12, Арчидиаконоу - 10, Саторански - 10, Темпл - 10, Уайт - 9, Уильямс - 6, Валентайн - 3, Гэффорд, Дотсон, Корнет, Маркканен, Мокока, Портер, Фелисио, Хатчинсон
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