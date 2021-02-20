Хавьер Паскуаль и Кевин Пангос высказались об игре «Зенита» в матче с «Црвеной Звездой»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль и разыгрывающий Кевин Пангос поделились мнением после матча регулярного чемпионата Евролиги с «Црвеной Звездой» (76:75).
«Мы контролировали игру на протяжении 29 минут, но в последних двух атаках в третьей четверти «Црвена Звезда» реализовала два подряд трёхочковых. Мы не забросили один свободный бросок, это стало решающим моментом. В начале четвёртой четверти нельзя сказать, что мы играли хорошо. Они почувствовали игру, совершили камбэк, и до конца встречи игра шла очко за очком. Наконец-то мы забрали подбор в нападении, забросили трёхочковый и вернули себе контроль над игрой, но затем вновь совершили потерю.
Самое главное то, что сегодня мы возвращаемся домой с победой, но нам необходимо улучшить свою игру. Конечно, мы понимали, что в последних трех играх встречались с тремя отличными командами — «Барселоной», «Миланом» и «Фенером» на выезде. Но сегодня вечером мы знали перед игрой, что будет очень сложно, так оно в итоге и было. В понедельник мы играем с «Миланом», и нам нужно улучшить свою игру, если мы хотим победить", — приводит слова Паскуаля официальный сайт «Зенита».
«У этой команды сильный характер, они вышли и сыграли очень усердно. Необходимо отдать должное и нашей команде за борьбу. Пусть не всегда мы играли красиво, но мы выиграли в итоге с минимальным преимуществом в одно очко. «Црвена Звезда» действительно боролась, это всё, что я могу сказать. Я не думаю, что сегодня мы показали свою лучшую игру как на подборах, так и в защите. Мы должны исправить это в будущем. Этот последний подбор Матеуша Понитки показывает, что мы боролись до последних секунд. Это всё, о чём ты можешь просить в таком матче», — добавил Пангос.
- 20 февраля 2021
-
09:06
-
08:47
-
08:16
-
08:04
-
07:16
-
06:49
-
03:00
-
01:07
-
00:47
- 19 февраля 2021
-
23:56
-
22:50
-
21:22
-
21:20
-
20:36
-
20:29
-
20:19
-
19:40
-
18:54
-
17:59
-
16:39
-
16:15
-
15:40
-
15:11
-
14:27
-
13:24
-
12:31
-
11:58
-
11:15
-
10:26
-
09:30
-
09:23
-
09:17
-
08:46
-
08:12
-
06:22