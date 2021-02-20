Хавьер Паскуаль и Кевин Пангос высказались об игре «Зенита» в матче с «Црвеной Звездой»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль и разыгрывающий Кевин Пангос поделились мнением после матча регулярного чемпионата Евролиги с «Црвеной Звездой» (76:75).

«Мы контролировали игру на протяжении 29 минут, но в последних двух атаках в третьей четверти «Црвена Звезда» реализовала два подряд трёхочковых. Мы не забросили один свободный бросок, это стало решающим моментом. В начале четвёртой четверти нельзя сказать, что мы играли хорошо. Они почувствовали игру, совершили камбэк, и до конца встречи игра шла очко за очком. Наконец-то мы забрали подбор в нападении, забросили трёхочковый и вернули себе контроль над игрой, но затем вновь совершили потерю.

Самое главное то, что сегодня мы возвращаемся домой с победой, но нам необходимо улучшить свою игру. Конечно, мы понимали, что в последних трех играх встречались с тремя отличными командами — «Барселоной», «Миланом» и «Фенером» на выезде. Но сегодня вечером мы знали перед игрой, что будет очень сложно, так оно в итоге и было. В понедельник мы играем с «Миланом», и нам нужно улучшить свою игру, если мы хотим победить", — приводит слова Паскуаля официальный сайт «Зенита».



«У этой команды сильный характер, они вышли и сыграли очень усердно. Необходимо отдать должное и нашей команде за борьбу. Пусть не всегда мы играли красиво, но мы выиграли в итоге с минимальным преимуществом в одно очко. «Црвена Звезда» действительно боролась, это всё, что я могу сказать. Я не думаю, что сегодня мы показали свою лучшую игру как на подборах, так и в защите. Мы должны исправить это в будущем. Этот последний подбор Матеуша Понитки показывает, что мы боролись до последних секунд. Это всё, о чём ты можешь просить в таком матче», — добавил Пангос.