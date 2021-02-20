Многократные участники Матча звёзд НБА Айзея Томас и Джо Джонсон сыграли за сборную США
В ночь на 20 февраля по московскому времени за океаном в матче квалификации Кубка Америки по баскетболу национальная команда Багамских островов встретилась со сборной США.
Команда США уверенно захватила инициативу с первых минут и оформила уверенную победу — 93:77. Самым результативным в составе победителей стал двукратный участник Матча всех звёзд Айзея Томас, пребывающий в статусе свободного агента. В его активе 19 очков. Столько же набрал один из быших лидеров «Фенербахче» Джеймс Наннэлли. Коллекцию из 11 очков, 9 подборов и 6 передач собрал 7-кратный участник Матча звёзд форвард-ветеран Джо Джонсон.
Права на видео принадлежат FIBA. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте USA Basketball.
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