Два игрока ЦСКА покинули расположение сборной России

Два баскетболиста ЦСКА — форвард Семен Антонов и центровой Джоэл Боломбой — вернулись в расположение клуба из сборной России.



«Мы договорились, если решим задачу, то не будем оставлять их до второго матча. Спасибо ЦСКА, что отпустил двух игроков, которые помогли нам выйти на чемпионат Европы. Теперь и мы идем навстречу клубу, понимая, что ему нужно готовиться к важным матчам», — приводятся слова главного тренера сборной России по баскетболу Сергея Базаревича.

19 февраля сборная России досрочно вышла на чемпионат Европы — 2022, одержав победу в Перми в матче с Северной Македонией (94:77). 21 февраля российская национальная команда завершит отборочный турнир матчем с Эстонией. Начало — в 18:00 по московскому времени.