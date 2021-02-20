Пау Газоль получит в «Барселоне» символическую зарплату. Названа точная сумма

Чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Пау Газоль, подписавший контракт с «Барселоной» до конца сезона, получит минимальную заработную плату, предусмотренную договором для игроков, выступающих в Испании, сообщает Mundo Deportivo.



Игрок старше 26 лет по закону должен получать не меньше 68 тысяч евро за сезон. Газоль заработает около 30 тысяч евро, поскольку больше половины сезона уже позади.



Сообщалось, что Газоль прибудет в Барселону в ближайшие несколько дней.



СМИ сообщали о возможном переходе Газоля в «Барселону» ещё в июле 2020 года. Большую часть профессиональной карьеры Пау Газоль провёл в НБА, выступая в составе «Мемфис Гриззлиз», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Чикаго Буллз», «Сан-Антонио Спёрс» и «Милуоки Бакс». Испанец дважды выигрывал титул чемпиона НБА в составе «Лейкерс».