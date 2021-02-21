Эксперт: Джордан был Его Воздушеством. Леброн превратился в Его Сквозняшество

Обозреватель Скип Бэйлесс, известный частой критикой Леброна Джеймса, сравнил Леброна и легенду НБА Майкла Джордана.



«Джордан был Его Воздушеством. Леброн превратился в Его Сквозняшество. Такое ощущение, что Леброн выбрасывает по «сквозняку» в каждом матче. Последний пример — в игре с «Бруклин Нетс». Недавно было два против «Миннесоты». Ещё был эирбол со штрафного. Хорошие шутеры не позволяют себе вообще не попадать по кольцу", — приводит слова Скипа Бэйлесса The Sports Rush.



Напомним, недавно стало известно, что к концу нынешнего сезона НБА сумма, заработанная Леброном как на площадке, так и вне её, составит $ 1 млрд.



Напомним, Джордан в составе «Чикаго Буллз» выиграл 6 титулов при 6 попаданиях в финал. Леброн завоевал 4 чемпионских звания (дважды в «Майами Хит» и по разу в «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс»), при этом 6 раз уступал в финале. Среди болельщиков не утихают споры о том, кто же из них является величайшим игроком.

