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«Лейкерс» уступили «Майами», «Шарлотт» вырвал победу у «Голден Стэйт» броском с сиреной

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Майами Хит» на выезде обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 96:94.

В составе победителей лучшими на площадке были Кендрик Нанн (27 очков), Джимми Батлер (24 очка) и Эдрис Адебайо (16 очков и 10 подборов). У «Лейкерс» самыми результативными в матче стали Кайл Кузма (23 очка), Леброн Джеймс (19 очков, 9 подборов и 9 передач) и Монтрезл Харрелл (18 очков и 10 подборов).

В другом матче игрового дня «Шарлотт Хорнетс» дома победил «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 102:100. В составе «Хорнетс» самыми результативными стали Терри Розир (36 очков), Пи Джей Вашингтон (15 очков) и Гордон Хэйворд (13 очков). У «Уорриорз» наиболее заметными в игре были Келли Убре (25 очков), Эндрю Уиггинс (19 очков) и Эрик Пэскелл (16 очков). Стефен Карри участия в матче не принимал. Розир забил победный бросок одновременно с финальной сиреной.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

Также в НБА прошли ещё три матча: «Чикаго Буллз» – «Сакраменто Кингз» (122:114), «Мемфис Гриззлиз» – «Финикс Санз» (97:128), «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Вашингтон Уизардс» (111:118).