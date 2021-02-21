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«Лейкерс» уступили «Майами», «Шарлотт» вырвал победу у «Голден Стэйт» броском с сиреной

«Лейкерс» уступили «Майами», «Шарлотт» вырвал победу у «Голден Стэйт» броском с сиреной
Баскетбол / НБА 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Майами Хит» на выезде обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 96:94.

В составе победителей лучшими на площадке были Кендрик Нанн (27 очков), Джимми Батлер (24 очка) и Эдрис Адебайо (16 очков и 10 подборов). У «Лейкерс» самыми результативными в матче стали Кайл Кузма (23 очка), Леброн Джеймс (19 очков, 9 подборов и 9 передач) и Монтрезл Харрелл (18 очков и 10 подборов).

В другом матче игрового дня «Шарлотт Хорнетс» дома победил «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 102:100. В составе «Хорнетс» самыми результативными стали Терри Розир (36 очков), Пи Джей Вашингтон (15 очков) и Гордон Хэйворд (13 очков). У «Уорриорз» наиболее заметными в игре были Келли Убре (25 очков), Эндрю Уиггинс (19 очков) и Эрик Пэскелл (16 очков). Стефен Карри участия в матче не принимал. Розир забил победный бросок одновременно с финальной сиреной.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

Также в НБА прошли ещё три матча: «Чикаго Буллз» – «Сакраменто Кингз» (122:114), «Мемфис Гриззлиз» – «Финикс Санз» (97:128), «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Вашингтон Уизардс» (111:118).

НБА - регулярный чемпионат
21 февраля 2021, воскресенье. 04:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
94 : 96
Майами Хит
Майами
Лос-Анджелес Лейкерс: Кузма - 23, Джеймс - 19, Харрелл - 18, Колдуэлл-Поуп - 11, Мэттьюз - 10, Марк Газоль - 6, Хортон-Такер - 5, Моррис - 2, Адетокунбо, Дадли, Дэвис, Карузо, Кейкок, Кук, Маккинни, Шрёдер
Майами Хит: Нанн - 27, Батлер - 24, Адебайо - 16, Робинсон - 11, Хироу - 5, Ачиува - 4, Олиник - 4, Игуодала - 3, Страс - 2, Брэдли, Винсент, Горан Драгич, Леонард, Окпала, Сильва, Харклесс, Хаслем
НБА - регулярный чемпионат
21 февраля 2021, воскресенье. 04:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
102 : 100
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Шарлотт Хорнетс: Розир - 36, Вашингтон - 15, Хэйворд - 13, Бриджес - 10, Макдэниелс - 9, Болл - 7, Монк - 7, Зеллер - 5, Бийомбо, Грэм, Дарлинг, Кэри, Мартин, Мартин, Риллер, Ричардс
Голден Стэйт Уорриорз: Убре - 25, Уиггинс - 19, Пэскелл - 16, Ли - 14, Уонамэйкер - 14, Грин - 5, Тоскано-Андерсон - 3, Бэйзмор - 2, Мюлдер - 2, Карри, Крисс, Луни, Манньон, Пул, Смайлагич, Томпсон, Уайзмен
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