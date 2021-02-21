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Крис Пол превзошёл Оскара Робертсона и вышел на 6-е место по количеству передач в истории

Разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол вышел на шестое место по количеству передач в истории НБА, сообщает пресс-служба лиги.

В матче регулярного чемпионата против «Мемфис Гриззлиз» 35-летний американец сделал шесть передач, набрал 16 очков и совершил два подбора. В результате «Финикс» разгромил «Мемфис» со счётом 128:97.

Пол обогнал Оскара Робертсона (9 887 передач). Всего на счету игрока «Финикса» 9 891 передача в карьере.

Лидерами НБА по количеству передач являются Джон Стоктон (15 806), Джейсон Кидд (12 091), Стив Нэш (10 335), Марк Джексон (10 334) и Мэджик Джонсон (10 141).

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в «Твиттере» NBA.

На протяжении карьеры Крис Пол кроме «Финикса» выступал за «Оклахому-Сити Тандер», «Хьюстон Рокетс», «Лос-Анджелес Клипперс» и «Нью-Орлеан Хорнетс».