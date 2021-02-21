Стив Керр: Дрэймонд Грин перешёл черту

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр раскритиковал форварда Дрэймонда Грина за два технических фола в концовке матча с «Шарлотт», что стоило команде победы (100:102).
«Дрэймонд перешёл черту. Это главное. Нам нравится его страсть и энергия, без него мы не были бы той командой, которой являемся. Но это не даёт ему права переходить черту, и он это знает. Что касается технических фолов, то Дрэймонду нельзя было этого сделать. Он это знает. Он совершил ужасную ошибку, получив эти технические и дав сопернику шанс реализовать два штрафных броска и сравнять счет», — приводит слова Керра Yahoo! Sports.
При счете 100:98 в пользу «Уорриорз» за 13,3 секунды до конца четвертой четверти команды разыграли спорный мяч в центре площадки. Никто не смог чисто выиграть спорный, мяч оказался в руках форварда «Шарлотт» Гордона Хэйворда и Грина. Вместо того чтобы назначить еще один спорный, арбитры дали тайм-аут «Хорнетс». Решение судей вызвало резкую реакцию Грина, он получил два технических и был удалён с площадки. Терри Розир реализовал два штрафных броска (100:100), после чего вырвал победу для своей команды, исполнив точный бросок под сирену (102:100).
- 21 февраля 2021
-
09:21
-
09:16
-
09:13
-
09:07
-
08:37
-
07:59
-
00:00
- 20 февраля 2021
-
22:56
-
20:57
-
20:31
-
19:49
-
18:51
-
17:41
-
15:52
-
14:25
-
13:53
-
12:27
-
12:00
-
10:34
-
09:56
-
09:18
-
09:06
-
08:47
-
08:16
-
08:04
-
07:16
-
06:49
-
03:00
-
01:07
-
00:47
- 19 февраля 2021
-
23:56
-
22:50
-
21:22
-
21:20
-
20:36