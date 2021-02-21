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Стив Керр: Дрэймонд Грин перешёл черту

Стив Керр: Дрэймонд Грин перешёл черту
Баскетбол / НБА 0
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Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр раскритиковал форварда Дрэймонда Грина за два технических фола в концовке матча с «Шарлотт», что стоило команде победы (100:102).

«Дрэймонд перешёл черту. Это главное. Нам нравится его страсть и энергия, без него мы не были бы той командой, которой являемся. Но это не даёт ему права переходить черту, и он это знает. Что касается технических фолов, то Дрэймонду нельзя было этого сделать. Он это знает. Он совершил ужасную ошибку, получив эти технические и дав сопернику шанс реализовать два штрафных броска и сравнять счет», — приводит слова Керра Yahoo! Sports.

При счете 100:98 в пользу «Уорриорз» за 13,3 секунды до конца четвертой четверти команды разыграли спорный мяч в центре площадки. Никто не смог чисто выиграть спорный, мяч оказался в руках форварда «Шарлотт» Гордона Хэйворда и Грина. Вместо того чтобы назначить еще один спорный, арбитры дали тайм-аут «Хорнетс». Решение судей вызвало резкую реакцию Грина, он получил два технических и был удалён с площадки. Терри Розир реализовал два штрафных броска (100:100), после чего вырвал победу для своей команды, исполнив точный бросок под сирену (102:100).

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