«Нью-Йорк» нацелен заполучить самого результативного игрока НБА

Команда НБА «Нью-Йорк Никс» заинтересована в защитнике «Вашингтон Уизардс» Брэдли Биле, сообщает New York Daily News. По информации источника, в «Нью-Йорке» готовы обменять часть своих активов, чтобы приобрести звездного игрока.



Согласно платёжной ведомости, «Нью-Йорк» может использовать $ 15 млн до дедлайна обменов. В активе «Никс» есть несколько драфт-пиков.



27-летний Бил является лучшим бомбардиром нынешнего регулярного чемпионате НБА, набирает 32,9 очка за матч. Тем не менее «Вашингтон» занимает только 13-е место в Восточной конференции. Подопечные Скотта Брукса одержали всего 10 побед в 27 матчах. Недавно легендарный центровой Шакил О'Нил предположил, что Брэдли должен заинтересовать «Даллас Маверикс».