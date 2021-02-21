«Лейкерс» интересуются Демаркусом Казинсом и ещё одним игроком «Хьюстона»

Клуб НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» заинтересован в обмене центрового «Хьюстон Рокетс» Демаркуса Казинса, сообщает The Ringer. Как сообщает источник, «Лейкерс» необходимо усиление передней линии, поскольку Энтони Дэвис может пропустить ещё несколько недель. Казинс числился игроком «Лейкерс» в сезоне-2019/2020, но не сыграл ни одной встречи из-за разрыва крестообразной связки левого колена, который он получил в межсезонье.



Кроме того, «Лейкерс» заинтересованы в приобретении форварда «Хьюстона» Пи Джей Такера, как сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски. Как сообщает источник, «Хьюстон» р=готов к обмену, но рассчитывает получить взамен игрока, которого они смогут включить в состав, а не только драфт-пики.