«Лейкерс» интересуются Демаркусом Казинсом и ещё одним игроком «Хьюстона»
Клуб НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» заинтересован в обмене центрового «Хьюстон Рокетс» Демаркуса Казинса, сообщает The Ringer. Как сообщает источник, «Лейкерс» необходимо усиление передней линии, поскольку Энтони Дэвис может пропустить ещё несколько недель. Казинс числился игроком «Лейкерс» в сезоне-2019/2020, но не сыграл ни одной встречи из-за разрыва крестообразной связки левого колена, который он получил в межсезонье.
Кроме того, «Лейкерс» заинтересованы в приобретении форварда «Хьюстона» Пи Джей Такера, как сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски. Как сообщает источник, «Хьюстон» р=готов к обмену, но рассчитывает получить взамен игрока, которого они смогут включить в состав, а не только драфт-пики.
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