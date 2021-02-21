Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Владимир Гомельский назвал любимого игрока в истории НБА

Владимир Гомельский назвал любимого игрока в истории НБА
Баскетбол / НБА 0

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский назвал легенду «Филадельфии Сиксерс» Джулиуса Ирвинга любимым игроком в истории НБА.

«Мой любимый игрок в истории НБА — Джулиус Ирвинг, Доктор Джей. Но для того, чтобы понять его величие, надо посмотреть матчи с его участием за „Нетс“ или „Филадельфию“, — написал Владимир Гомельский на своём сайте.

22 февраля Джулиусу Ирвингу исполнится 71 год. Джулиус Ирвинг является чемпионом НБА 1973 года, за два года до этого он становился самым ценным игроком лиги. Джулиус Ирвинг с 1977 по 1987 год неизменно принимал участие в Матче звёзд НБА и дважды за это время становился самым ценным игроком Матча звёзд лиги. Кроме того, Ирвинг входит в список 50 величайших игроков НБА.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021