Владимир Гомельский назвал любимого игрока в истории НБА

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский назвал легенду «Филадельфии Сиксерс» Джулиуса Ирвинга любимым игроком в истории НБА.



«Мой любимый игрок в истории НБА — Джулиус Ирвинг, Доктор Джей. Но для того, чтобы понять его величие, надо посмотреть матчи с его участием за „Нетс“ или „Филадельфию“, — написал Владимир Гомельский на своём сайте.



22 февраля Джулиусу Ирвингу исполнится 71 год. Джулиус Ирвинг является чемпионом НБА 1973 года, за два года до этого он становился самым ценным игроком лиги. Джулиус Ирвинг с 1977 по 1987 год неизменно принимал участие в Матче звёзд НБА и дважды за это время становился самым ценным игроком Матча звёзд лиги. Кроме того, Ирвинг входит в список 50 величайших игроков НБА.