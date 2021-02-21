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«Майами» заинтересован в услугах Казинса

«Майами» заинтересован в услугах Казинса
Баскетбол / НБА 0

Руководство «Майами Хит» заинтересовано в усилении позиции пятого номера команды. Клуб из Флориды изучает возможность подписания контракта с Демаркусом Казинсом, сообщает Pickandroll. Последний был отчислен из состава «Хьюстон Рокетс» 19 февраля и вышел на рынок свободных агентов.

В нынешнем регулярном чемпионате Казинс принял участие в 25 матчах, набирая в них 9,6 очка и собирая 7,6 подбора. В межсезонье Казинс заключил с техасским клубом однолетний контракт на $ 2,3 млн. Центровой пропустил прошлый сезон, восстанавливаясь после разрыва крестообразной связки. До этого Казинс также залечивал травму ахилла.

После двух тяжёлых травм эффективность некогда участника Матча звёзд значительно упала. В «Хьюстоне» Казинс пытался реанимировать карьеру.

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