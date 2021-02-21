Форвард сборной России получил перелом носа
Форвард сборной России и «Химок» Евгений Валиев в матче квалификации чемпионата Европы с Эстонией получил перелом носа, сообщает пресс-служба сборной России на официальной странице в «Твиттере».
Баскетболиста российской сборной отвезли в травмпункт для оказания помощи.
В матче с Эстонией Валиев успел провести на паркете 5 минут, за которые собрал 1 подбор и совершил 1 блок-шот.
Напомним, Россия в матче с командой из Прибалтики победила со счётом 75:52, благодаря чему подопечные Базаревича обеспечили себе второе место в квалификационной группе Евробаскета. Лучшим в матче с Эстонией стал защитник «Нижнего Новгорода» Евгений Бабурин, набравший 14 очков. 13 баллов в актив записал капитан команды Андрей Воронцевич.
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