33 очка Ингрэма и дабл-дабл Уильямсона принесли «Нью-Орлеану» победу над «Бостоном»
В Нью-Орлеане (США) на стадионе «Смути Кинг-Центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НБА, в которой «Нью-Орлеан Пеликанс» в овертайме сломил сопротивление «Бостон Селтикс» — 120:115.
Самый значительный вклад в победу «Пеликанс» внёс лёгкий форвард Брэндон Ингрэм – 33 очка, 6 подборов и 3 передачи. Дабл-даблом удалось отметиться форварду Зайону Уильямсону, на счету которого 28 очков, 10 подборов и 4 передачи.
Лучшую результативность в составе «Бостона» продемонстрировал Джейсон Тейтум – 32 очка, 6 подборов и 3 передачи.
«Нью-Орлеан Пеликанс» одержал вторую победу в последних 6 матчах, а «Бостон Селтикс» уступил в 4 из последних 6 встреч. Команды занимают 11-е место на Западе и 6-е место на Востоке соответственно.
НБА - регулярный чемпионат
21 февраля 2021, воскресенье. 23:30 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
120 : 115
ОТ
Бостон Селтикс
Бостон
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 33, Уильямсон - 28, Харт - 17, Болл - 16, Бледсо - 8, Эрнангомес - 6, Редик - 4, Мелли - 3, Хэйс - 3, Александер-Уолкер - 2, Адамс, Габриэль, Льюис, Магней, Маршалл, Торнвелл
Бостон Селтикс: Тейтум - 32, Браун - 25, Томпсон - 14, Уокер - 14, Несмит - 10, Уильямс - 8, Тайс - 5, Притчард - 4, Оджелей - 3, Грин, Лэнгфорд, Смарт, Тиг, Уильямс, Уотерс, Фалль, Эдвардс
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