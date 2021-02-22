33 очка Ингрэма и дабл-дабл Уильямсона принесли «Нью-Орлеану» победу над «Бостоном»

В Нью-Орлеане (США) на стадионе «Смути Кинг-Центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НБА, в которой «Нью-Орлеан Пеликанс» в овертайме сломил сопротивление «Бостон Селтикс» — 120:115.



Самый значительный вклад в победу «Пеликанс» внёс лёгкий форвард Брэндон Ингрэм – 33 очка, 6 подборов и 3 передачи. Дабл-даблом удалось отметиться форварду Зайону Уильямсону, на счету которого 28 очков, 10 подборов и 4 передачи.



Лучшую результативность в составе «Бостона» продемонстрировал Джейсон Тейтум – 32 очка, 6 подборов и 3 передачи.



«Нью-Орлеан Пеликанс» одержал вторую победу в последних 6 матчах, а «Бостон Селтикс» уступил в 4 из последних 6 встреч. Команды занимают 11-е место на Западе и 6-е место на Востоке соответственно.