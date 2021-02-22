«Милуоки» обыграл «Сакраменто», Адетокунбо набрал 38 очков и сделал 18 подборов

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Сакраменто Кингз». Встреча прошла в Милуоки на стадионе «Файсерв-форум» и завершилась победой хозяев со счётом 128:115.

Самым результативным в составе победителей стал Яннис Адетокунбо, который оформил дабл-дабл из 38 очков и 18 подборов. Крис Миддлтон записал в свой актив 32 очка. В составе проигравшей команды самым результативным стал Тайрис Халибёртон, набрав 23 очка. Де'Аарон Фокс оформил дабл-дабл из 13 очков и 10 передач.

«Милуоки» одержал вторую победу подряд. «Сакраменто» в свою очередь потерпел седьмое поражение подряд.

В следующем матче «Милуоки» встретится с «Миннесотой Тимбервулвз», а «Сакраменто» сыграет с «Бруклин Нетс».