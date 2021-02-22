«Милуоки» обыграл «Сакраменто», Адетокунбо набрал 38 очков и сделал 18 подборов
Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Сакраменто Кингз». Встреча прошла в Милуоки на стадионе «Файсерв-форум» и завершилась победой хозяев со счётом 128:115.
Самым результативным в составе победителей стал Яннис Адетокунбо, который оформил дабл-дабл из 38 очков и 18 подборов. Крис Миддлтон записал в свой актив 32 очка. В составе проигравшей команды самым результативным стал Тайрис Халибёртон, набрав 23 очка. Де'Аарон Фокс оформил дабл-дабл из 13 очков и 10 передач.
«Милуоки» одержал вторую победу подряд. «Сакраменто» в свою очередь потерпел седьмое поражение подряд.
В следующем матче «Милуоки» встретится с «Миннесотой Тимбервулвз», а «Сакраменто» сыграет с «Бруклин Нетс».
НБА - регулярный чемпионат
22 февраля 2021, понедельник. 05:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
128 : 115
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 38, Миддлтон - 32, Дивинченцо - 16, Коннотон - 12, Форбс - 10, Портис - 8, Лопес - 6, Огастин - 4, Адетокунбо - 2, Адамс, Дьяките, Крэйг, Меррилл, Нвора, Уилсон, Холидэй
Сакраменто Кингз: Халибёртон - 23, Джеффрис - 18, Фокс - 13, Хилд - 13, Багли III - 12, Холмс - 11, Гай - 9, Паркер - 6, Уайтсайд - 6, Джеймс - 3, Джозеф - 1, Барнс, Бьелица, Вудард, Мету, Робинсон, Рэмси
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