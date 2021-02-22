«Бруклин» установил рекорд десятилетия после победы над «Клипперс»

«Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата НБА на выезде обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 112:108, покорив редкое достижение для команд Восточной конференции.

«Нетс» — первая после «Чикаго Буллз» команда на Востоке, выигравшая 5 выездных игр подряд с соперниками по Западной конференции. «Быкам» удалось сделать это в январе 2010 года», — отмечается в сообщении пресс-службы НБА.



В составе победителей самым результативным стал Джеймс Харден, который оформил дабл-дабл из 37 очков и 11 подборов. Кайри Ирвинг записал в свой актив 28 баллов. В составе «Клипперс» лучшей результативностью отметился Пол Джордж, набравший 34 очка. Кавай Леонард оформил дабл-дабл (29 очков и 13 подборов).

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