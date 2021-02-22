Хавьер Паскуаль: «Зениту» предстоит матч против одной из сильнейших команд Евролиги

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал предстоящий матч регулярного чемпионата Евролиги, в котором его команда сыграет с «Миланом».
«После четырёх игр Евролиги за границей, мы наконец-то возвращаемся домой и сыграем при своих болельщиках. Последняя домашняя игра в турнире была месяц назад против «Эфеса». Нам предстоит матч против одной из сильнейших команд турнира. У «Армани Эксчейндж» великолепные созидатели, отличное качество паса и броска, а также знания баскетбола. Команду возглавляет великолепный тренер. Для нас это будет очень сложная игра. Мы будем стараться найти свои возможности для победы, будем стараться играть с умом. Конечно, если мы хотим победить, то должны играть на высшем уровне», — приводит слова Паскуаля официальный сайт сине-бело-голубых.
Своими ожиданиями поделился и капитан «Зенита» Матеуш Понитка.
«Это будет определённо тяжёлый матч. «Армани Эксчейндж» — одна из лучших команд Евролиги на данный момент. Сейчас они переживают хороший период. Мы ожидаем сорокаминутную битву. Также это будет тактическая игра, мы должны быть к этому готовы. Наши тренеры проделывают прекрасную работу, нам остаётся лишь воплотить их план сначала на тренировке, а затем и в матче, тогда всё будет хорошо. У них в составе отличные снайперы, нам нужно быть готовыми к их трёхочковым броскам. Если мы начнём игру с правильным подходом в защите и не позволим им совершать свободные броски, то сможем контролировать ситуацию. Если же они начнут забрасывать, нам будет очень непросто», — отметил игрок питерцев.
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