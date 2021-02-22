«Нью-Йорк» запланировал громкий обмен перед дедлайном

Менеджмент «Нью-Йорк Никс» хочет усилить атакующий потенциал своей команды и рассматривает несколько игроков из списка, во главе которого стоит Си Джей Макколлум. Как сообщает Pickandroll со ссылкой на New York Daily News, предложение по обмену 29-летнего защитника из «Портленд Трэйл Блэйзерс» будет сделано незадолго до дедлайна.

У Макколлума есть действующий контракт ещё на 3,5 сезона, его зарплата с 2021 по 2024 год достигнет $ 100 млн.



Си Джей был выбран «Портлендом» на драфте НБА 2013 года в первом раунде под общим 10-м номером. В нынешнем сезоне он сыграл всего 13 матчей.



«Никс» занимают седьмое место в Восточной конференции. Подопечные Тома Тибодо выиграли 15 матчей из 31. В своей последней встрече «Нью-Йорк» обыграл «Миннесоту Тимбервулвз» со счётом 103:99.