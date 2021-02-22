Эксперт: Леброн уступает лидеру по потерям на один пункт, попадает 25% из-за дуги. MVP?

Обозреватель Скип Бэйлесс, известный частой критикой Леброна Джеймса, вновь сделал выпад в адрес лидера «Лос-Анджелес Лейкерс», подчеркнув, что тот не заслуживает звания MVP в этом сезоне.
«Леброн всего пункт уступает лидеру по потерям Трею Янгу. MVP? Помните, нам рассказывали, что Леброн теперь снайпер? В 10 февральских матчах он забросил 16 трёхочковых из 64 – 25%! Главный кандидат на MVP?
Леброн положил 1 из 8 из-за дуги в матче с «Майами» и не хотел брать на себя трёхочковый, способный принести победу, вместо этого он отдал мяч Карузо – Карузо? – под двушку, чтобы сравнять счёт. Но там было без шансов», – написал Бэйлесс на своей странице в «Твиттере».
Напомним, по результатам недавнего опроса ESPN в голосовании за звание лучшего игрока лиги лидирует именно Джеймс. На первое место его поставили 53 журналиста из 100.
- 22 февраля 2021
-
15:16
-
14:12
-
13:59
-
13:06
-
12:22
-
12:11
-
11:09
-
10:48
-
10:15
-
10:07
-
09:51
-
09:21
-
07:49
-
06:47
-
05:41
-
02:48
-
00:02
- 21 февраля 2021
-
22:12
-
21:06
-
20:29
-
19:58
-
18:59
-
17:43
-
16:55
-
15:45
-
14:50
-
13:59
-
12:25
-
11:34
-
10:48
-
10:30
-
09:53
-
09:21
-
09:16
-
09:13