Эксперт: Леброн уступает лидеру по потерям на один пункт, попадает 25% из-за дуги. MVP?

Обозреватель Скип Бэйлесс, известный частой критикой Леброна Джеймса, вновь сделал выпад в адрес лидера «Лос-Анджелес Лейкерс», подчеркнув, что тот не заслуживает звания MVP в этом сезоне.



«Леброн всего пункт уступает лидеру по потерям Трею Янгу. MVP? Помните, нам рассказывали, что Леброн теперь снайпер? В 10 февральских матчах он забросил 16 трёхочковых из 64 – 25%! Главный кандидат на MVP?

Леброн положил 1 из 8 из-за дуги в матче с «Майами» и не хотел брать на себя трёхочковый, способный принести победу, вместо этого он отдал мяч Карузо – Карузо? – под двушку, чтобы сравнять счёт. Но там было без шансов», – написал Бэйлесс на своей странице в «Твиттере».

Напомним, по результатам недавнего опроса ESPN в голосовании за звание лучшего игрока лиги лидирует именно Джеймс. На первое место его поставили 53 журналиста из 100.