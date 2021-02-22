Хлои Кардашьян намекнула на свадьбу с Тристаном Томпсоном

Актриса и модель Хлои Кардашьян, подруга центрового «Бостон Селтикс» Тристана Томпсона, опубликовала в своём «инстаграме» новый пост. Подписчики девушки обратили внимание на большое кольцо, которое красуется на безымянном пальце Хлои, что вызвало шквал поздравлений девушки со скорой свадьбой с Томпсоном.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Хлои Кардашьян.

Кардашьян и Томпсон расстались в феврале 2019 года после многочисленных публикаций в СМИ с доказательствами неверности баскетболиста. Несмотря на расставание, Хлои и Тристан остались в нормальных отношениях и продолжили вместе воспитывать свою дочь Тру. Недавно пара возобновила отношения.



«Кливленд» выбрал Томпсона под 4-м пиком драфта НБА 2011 года. С тех пор центровой беспрерывно выступал в «Кавальерс», однако перед стартом нынешнего сезона подписал контракт с «Бостон Селтикс». В 2016 году Томпсон был стартовым центровым чемпионской команды «Кливленда» во главе с Леброном Джеймсом, Кайри Ирвингом и Кевином Лавом.