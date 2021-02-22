«Панатинаикос» усилился известным европейцем из НБА
Греческий «Панатинаикос» на своём официальном сайте сообщил о подписании контракта с форвардом Марио Хезоньей. Соглашение рассчитано до конца сезона-2020/2021.
На протяжении предыдущих пяти сезонов Хезонья выступал в НБА в составе таких команд, как «Орландо Мэджик», «Нью-Йорк Никс» и «Портленд Трэйл Блейзерс». В прошлом регулярном чемпионате НБА Хезонья принял участие в 54 встречах в составе «Портленда», набирая 4,8 очка, совершая 3,4 подбора и отдавая 0,9 результативной передачи за игру.
В январе в СМИ ходили слухи о возможном переходе Марио Хезоньи в состав московского ЦСКА. Как сообщали источники, Хезонья мог заменить в составе московского клуба Майка Джеймса, но в итоге Джеймс остался в клубе.
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