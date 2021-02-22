Паскуаль: «Зенит» заслуженно победил команду, выигравшую почти все матчи в этом году

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу над «Миланом» в матче Евролиги.



«Хочу поблагодарить болельщиков, которые создали великолепную атмосферу на матче. Мы были счастливы подарить им эту победу. Считаю, что полноценно провели матч: сыграли отлично в нападении, хорошо в защите против команды, которая очень талантлива. Да, у нас были проблемы в третьей четверти на подборах в защите, а также в конце второй четверти в ситуациях «1 на 1», но это нормально. Считаю, что игроки заслужили победу, особенно против такой хорошей команды, которая в этом году выиграла практически все свои матчи», — приводит слова Хавьера Паскуаля «Матч ТВ».

Напомним, встреча завершилась победой «Зенита» со счётом 79:70.