Стали известны все участники чемпионата Европы-2022

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сборная Литвы стала последней командой, завоевавшей путёвку на Евробаскет-2022, сообщает офицальный сайт турнира. В последнем матче квалификации турнира литовская команда одолела датчан со счётом 77:76.



Список команд-участниц Евробаскета-2022:



Чехия, Грузия, Германия, Италия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Эстония, Финляндия, Франция, Великобритания, Греция, Венгрия, Израиль, Литва, Нидерланды, Польша, Россия, Сербия, Словения, Испания, Турция, Украина.



Сборные Чехии, Грузии, Германии и Италии получили путёвки на турнир как хозяева турнира.

Сборные Румынии, Северной Македонии, Дании, Швеции, Швейцарии, Австрии, Черногории и Латвии не смогли пройти отбор на турнир.

Турнир пройдёт с 1 по 18 сентября 2022 года в пяти городах: Праге, Тбилиси, Кельне, Берлине и Милане.