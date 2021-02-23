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Стали известны все участники чемпионата Европы-2022

Стали известны все участники чемпионата Европы-2022
Баскетбол / Сборная России 0
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Сборная Литвы стала последней командой, завоевавшей путёвку на Евробаскет-2022, сообщает офицальный сайт турнира. В последнем матче квалификации турнира литовская команда одолела датчан со счётом 77:76.

Список команд-участниц Евробаскета-2022:

Чехия, Грузия, Германия, Италия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Эстония, Финляндия, Франция, Великобритания, Греция, Венгрия, Израиль, Литва, Нидерланды, Польша, Россия, Сербия, Словения, Испания, Турция, Украина.

Сборные Чехии, Грузии, Германии и Италии получили путёвки на турнир как хозяева турнира.

Сборные Румынии, Северной Македонии, Дании, Швеции, Швейцарии, Австрии, Черногории и Латвии не смогли пройти отбор на турнир.

Турнир пройдёт с 1 по 18 сентября 2022 года в пяти городах: Праге, Тбилиси, Кельне, Берлине и Милане.

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