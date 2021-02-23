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«Финикс» разгромил «Портленд», «Юта» победила «Шарлотт»

«Финикс» разгромил «Портленд», «Юта» победила «Шарлотт»
Баскетбол / НБА 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Финикс Санз» дома разгромил «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 132:100.

Лучшими в составе победителей на площадке стали Девин Букер (34 очка), Деандре Эйтон (19 очков) и Дарио Шарич (14 очков и 9 подборов). У «Портленда» наиболее заметными в игре были Дэмьен Лиллард (24 очка), Нассир Литтл (18 очков) и Гари Трент (11 очков).

В другом матче игрового дня «Юта Джаз» оказался сильнее «Шарлотт Хорнетс», счёт встречи – 132:110. В составе «Юты» лучшими в матче были Донован Митчелл (23 очка), Джо Инглс (21 очко) и Жорж Ньянг (21 очко). У «Хорнетс» наиболее результативными были Ламело Болл (21 очко), Гордон Хэйворд (21 очко) и Малик Монк (20 очков).

Также в рамках игрового дня прошли ещё три матча: «Хьюстон Рокетс» – «Чикаго Буллз» (100:120), «Даллас Маверикс» – «Мемфис Гриззлиз» (102:92), «Оклахома-Сити Тандер» – «Майами Хит» (94:108).

НБА - регулярный чемпионат
23 февраля 2021, вторник. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
132 : 100
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Финикс Санз: Букер - 34, Эйтон - 19, Шарич - 14, Джонсон - 13, Бриджес - 10, Краудер - 8, Пэйн - 7, Картер - 6, Мур - 6, Гэллоуэй - 5, Джонс - 5, Камински - 3, Пол - 2, Александер, Надер, Смит
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 24, Литтл - 18, Трент-мл. - 11, Энтони - 10, Худ - 9, Джонс - 8, Кантер - 6, Ковингтон - 6, Саймонс - 6, Блевинс - 2, Джайлс, Коллинс, Макколлум, Нуркич, Эллеби
НБА - регулярный чемпионат
23 февраля 2021, вторник. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
132 : 110
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Юта Джаз: Митчелл - 23, Инглс - 21, Ньянг - 21, Кларксон - 20, Конли - 15, Богданович - 10, Гобер - 10, О'Нил - 8, Фэйворс - 4, Азубуике, Брэнтли, Морган, Они, Форрест, Харрисон, Хьюз
Шарлотт Хорнетс: Болл - 21, Хэйворд - 21, Монк - 20, Вашингтон - 17, Розир - 12, Зеллер - 8, Бриджес - 5, Макдэниелс - 4, Бийомбо - 2, Грэм, Дарлинг, Кэри, Мартин, Мартин, Риллер, Ричардс
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