Дрэймонд Грин: мой поступок не заслуживает поддержки

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин прокомментировал собственное удаление в концовке матча регулярного чемпионата НБА с «Шарлотт Хорнетс». Встреча закончилась победой «шершней» со счётом 102:100. По словам Грина, он был расстроен собственной ошибкой даже больше, чем дисквалификацией на один матч финальной серии в 2016 году.

«Я разочарован в себе даже больше, чем тогда. Ведь эту ситуацию я полностью контролировал. И тогда мне было 25 лет, а сейчас уже 30.

Я сказал партнёрам по команде, что ценю их поддержку, но мой поступок её не заслуживает. Умею признавать ошибки, когда был неправ. Это именно такая ситуация», — цитирует Грина журналист Марк Стайн.

При счёте 100:98 в пользу «Уорриорз» за 13,3 секунды до конца четвёртой четверти команды разыграли спорный мяч в центре площадки. Никто не смог чисто выиграть спорный, мяч оказался в руках форварда «Шарлотт» Гордона Хэйворда и Грина. Вместо того чтобы назначить ещё один спорный, арбитры дали тайм-аут «Хорнетс». Решение судей вызвало резкую реакцию Грина. Он получил два технических и был удалён с площадки. Терри Розир реализовал два штрафных броска (100:100), после чего вырвал победу, исполнив точный бросок под сирену (102:100).