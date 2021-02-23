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«Филадельфия» определила приоритетную звезду для проведения трансфера

«Филадельфия» определила приоритетную звезду для проведения трансфера
Баскетбол / НБА 0

Клуб НБА «Филадельфия Сиксерс» рассматривает варианты усиления состава, несмотря на лидерство в Восточной конференции. «Филадельфия» рассчитывает укрепить состав, чтобы побороться за титул.

Как сообщает журналист The Ringer Кевин О’Коннор, «Филадельфия» нацелилась на защитника «Торонто Рэпторс» Кайла Лоури. Вероятность его перехода достаточно высока.

В текущем сезоне Лоури провёл 25 матчей. Он в среднем набирает 17,7 очка, 5,4 подбора и 2,9 передачи.

Контракт Лоури с «Торонто» истекает. «Филадельфия» может согласиться на крупный обмен, чтобы привести игрока в команду. Примечательно, что по ходу сезона «Сиксерс» претендовали на Джеймса Хардена, но защитник в итоге перебрался из «Хьюстон Рокетс» в «Бруклин Нетс».

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