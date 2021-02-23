«Слабейший из звёзд в истории». Эксперт — о провале Леброна в матче с «Вашингтоном»

Известный телеведущий и эксперт Скип Бэйлесс поделился мнением об игре лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в матче регулярного чемпионата НБА с «Вашингтон Уизардс». Матч закончился победой «Вашингтона» в овертайме со счётом 127:124. В концовке Джеймс сравнял счёт, попав с фолом. Но он не смог реализовать штрафной, из-за чего матч перешёл в овертайм.

«Я уже давно говорю, что Леброн — самый слабый по штрафным в концовках матчей из всех звёзд в истории НБА. В матче с «Уиззардс» он вновь промазал, хотя мог выиграть матч для своей команды», — написал Бэйлесс в своём «твиттере».

Эта победа стала для «Уизардс» пятой подряд, «Лейкерс» проигрывают в третьем подряд матче. Следующую игру «Вашингтон» проведёт 24 февраля на выезде с «Лос-Анджелес Клипперс», а «Лейкерс» 25 февраля в гостях сыграют с «Ютой Джаз».