Назван камень преткновения перехода Демаркуса Казинса в «Бруклин»

«Бруклин Нетс» продолжает активно интересоваться центровым «Хьюстон Рокетс» Демаркусом Казинсом. По данным издания Heavy, сейчас главной проблемой в переходе Казинса в «Бруклин» является возможный конфликт Демаркуса и защитника команды Джеймса Хардена. Дело в том, что Казинс активно критиковал Хардена незадолго до того, как тот покинул «Хьюстон Рокетс».

По данным ряда СМИ, фаворитом в борьбе за Казинса сейчас является «Лос-Анджелес Лейкерс». Ожидается, что Казинс в ближайшее время покинет клуб из Техаса. Ранее сообщалось, что об уходе игрока может быть объявлено уже на этой неделе. Примечательно, что Казинс уже выступал за «Лейкерс». Он защищал цвета команды в сезоне-2019/2020, но тогда так и не провёл ни одного матча за калифорнийцев. Центровой залечивал травму колена, которую он получил во время межсезонной подготовки.

В нынешнем сезоне Казинс в среднем за «Хьюстон» набирает 9,6 очка, 7,6 подбора и 2,6 передачи. В межсезонье Казинс заключил с техасским клубом однолетний контракт на $ 2,3 млн.