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«Хьюстон» отчислил Демаркуса Казинса

«Хьюстон» отчислил Демаркуса Казинса
Баскетбол / НБА 0

Руководство «Хьюстон Рокетс» всё же приняло решение отчислить центрового Демаркуса Казинса, сообщает обозреватель Шамс Чарания на своей странице в «Твиттере». Слухи о скором отчислении бывшего участника Матча звёзд ходили на протяжении нескольких дней, но в клубе из Техаса подчёркивали, что Казинс продолжает работу с командой.

Тем не менее «Рокетс» всё же приняли решение расстаться с Казинсом. Ранее уже сообщалось, что в услугах Демаркуса заинтересованы несколько команд, в том числе «Бруклин Нетс», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит». В нынешнем регулярном чемпионате 30-летний центровой провёл за «Хьюстон» 25 матчей, набирая в среднем 9,6 очка и 7,6 подбора. Центровой пропустил прошлый год, залечивая разрыв крестообразной связки.

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