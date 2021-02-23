Владелец «Далласа» Кьюбан прояснил позицию клуба по Порзингису

Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан опроверг слухи о том, что клуб из Техаса готов рассмотреть предложения по обмену тяжёлого форварда команды Кристапса Порзингиса.

«Эти слухи неверны. Мы не обсуждали его возможный обмен. Этого не было», — приводит слова Кьюбана обозреватель Брэд Таунсенд на своей странице в «Твиттере».

Напомним, что Порзингис долгое время не мог дебютировать в «Далласе» из-за тяжёлой травмы. После возвращения на паркет Кристапс не демонстрирует былого уровня игры. Прошлым летом латвиец подписал с «Маверикс» пятилетний контракт на $ 158,3 млн.

В нынешнем регулярном чемпионате Порзингис принял участие в 17 матчах, набирая в них 20,5 очка, собирая 8,2 подбора и совершая 1,6 блок-шота.