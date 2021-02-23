Газоль высказался о переходе в «Барселону». Никола Миротич отреагировал на его трансфер

Ветеран испанского баскетбола новобранец «Барселоны» Пау Газоль прокомментировал возвращение в стан каталонского клуба, где он начинал профессиональную карьеру. Центровой записал видео, представ в футболке, посвящённой Коби Брайанту.

«Я вернулся домой. Начинаю эту новую главу с восторгом от возвращения в команду, в которой я вырос как игрок. Благодарен за эту возможность. Хочу помочь команде, насколько это возможно. В то же время буду набирать форму и возвращаться в ритм. Хочу помочь команде в ключевые моменты сезона и порадовать болельщиков. Вперёд, „Барса“», — сказал Газоль.

Отметим, что на новость о возвращении Газоля отреагировал лидер «Барселоны» Никола Миротич, близкий друг игрока. Они вместе выступали в НБА в «Чикаго» и «Милуоки».

Пресс-служба «Барселоны» выложила видео с Николой Миротичем — он рассматривает фотографии Газоля.

Видео доступно на странице клуба в «Твиттере».