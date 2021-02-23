«Олимпиакос» хочет перенести время матча с ЦСКА

Руководство «Олимпиакоса» выразило желание перенести время начала матча регулярного чемпионата Евролиги с ЦСКА, проведение которого запланировано на 25 февраля в 22:00 по московскому времени.

Пирейцы хотят, чтобы игра стартовала на час раньше. Причина — матч Лиги Европы УЕФА по футболу «Олимпиакос» — ПСВ из Эйндховена.

Окончательное решение о переносе времени матча будет за ЦСКА. Ожидается, что решение по этому вопросу будет принято только 24 февраля.

В преддверии матча с «Олимпиакосом» команда из Москвы занимает второе место в турнирной таблице Евролиги, при этом она находится в кризисе. В последних пяти матчах турнира подопечные Итудиса проиграли четырежды. Пирейцы занимают 12-е место в таблице.