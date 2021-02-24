«Даллас» вел переговоры с «Голден Стэйт» о Порзингисе и наметил на его место звёздную цель

Руководство «Даллас Маверикс» контактировало с боссами «Голден Стэйт Уорриорз», дабы выяснить, насколько калифорнийцам интересен был бы тяжёлый форвард Кристапс Порзингис, сообщает SNY. По слухам, в Техасе не слишком довольны нестабильностью и травматичностью высокооплачиваемого игрока.

В то же время портал Ahn Fire Digital сообщает, что «Даллас» в межсезонье может предложить крупный контракт одному из лидеров «Атланты Хоукс» Джону Коллинзу, который как раз-таки выступает на позиции Порзингиса. Техасцы сделают Коллинзу предложение, если он станет ограниченно свободным агентом. Такой вариант не исключён, так как Коллинз конфликтует с франчайз-игроком «Ястребов» Трэем Янгом.

Добавим, что владелец «Маверикс» Марк Кьюбан отрицал, что вёл с кем-либо переговоры о возможном обмене Порзингиса.