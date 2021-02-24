Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Леброн Джеймс назвал звезду, к которой наиболее неуважительно относятся в НБА

Леброн Джеймс назвал звезду, к которой наиболее неуважительно относятся в НБА
Баскетбол / НБА 0
Аудио-версия:

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал отсутствие защитника «Финикс Санз» Девина Букера в числе запасных игроков Матча звёзд НБА. Джеймс выразил недоумение в связи с пренебрежительным отношением к одному из лидеров «Финикса».

«Ни к кому в НБА не относятся так неуважительно, как к Девину Букеру», — написал в своём «твиттере» Джеймс.
По словам Леброна, на втором месте в этом незавидном списке находится разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард.

Букер в нынешнем сезоне в среднем набирает 24,6 очка, 3,8 подбора и 4,3 передачи.

Матч всех звёзд НБА состоится 7 марта в Атланте. Составы Матча всех звёзд НБА будут определены на драфте, на котором капитаны команд Леброн Джеймс («Лейкерс») и Кевин Дюрант («Бруклин Нетс») будут выбирать из числа игроков, выбранных в качестве стартовых и запасных от каждой конференции. Драфт состоится 4 марта.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021