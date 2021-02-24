Леброн Джеймс назвал звезду, к которой наиболее неуважительно относятся в НБА

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал отсутствие защитника «Финикс Санз» Девина Букера в числе запасных игроков Матча звёзд НБА. Джеймс выразил недоумение в связи с пренебрежительным отношением к одному из лидеров «Финикса».
«Ни к кому в НБА не относятся так неуважительно, как к Девину Букеру», — написал в своём «твиттере» Джеймс.
По словам Леброна, на втором месте в этом незавидном списке находится разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард.
Букер в нынешнем сезоне в среднем набирает 24,6 очка, 3,8 подбора и 4,3 передачи.
Матч всех звёзд НБА состоится 7 марта в Атланте. Составы Матча всех звёзд НБА будут определены на драфте, на котором капитаны команд Леброн Джеймс («Лейкерс») и Кевин Дюрант («Бруклин Нетс») будут выбирать из числа игроков, выбранных в качестве стартовых и запасных от каждой конференции. Драфт состоится 4 марта.
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