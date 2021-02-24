«Бруклин» решил отчислить трёх игроков

«Бруклин Нетс» отчислит сразу трёх игроков. Команду покинут Ноа Вонле, Иман Шамперт и Андре Роберсон, сообщает ESPN.
Все они уйдут из клуба перед дедлайном. После него негарантированные контракты становятся гарантированными до конца сезона. При этом «Бруклин» вернёт Шамперта и Роберсона, заключив с ними 10-дневные контракты. Кроме того, «Нетс» намереваются подписать форварда Тайлера Кука. Он выступал в Лиге развития за «Айову». Там форвард в среднем набирал 20,0 очка, 10,0 подбора и 4,6 передачи.
Ранее сообщалось, что «Бруклин» хочет подписать центрового «Хьюстон Рокетс» Дамаркуса Казинса. Но камнем преткновения в переговорах является конфликт Казинса и защитника «Бруклина» Джеймса Хардена. Ранее Казинс активно критиковал Хардена, когда тот уходил из «Хьюстона».
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