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Владимир Гомельский: мне кажется, что карьера Михайлюка в НБА подходит к концу

Владимир Гомельский: мне кажется, что карьера Михайлюка в НБА подходит к концу
Баскетбол / НБА 0
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Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением об игре украинского баскетболиста «Детройт Пистонс» Святослава Михайлюка. Гомельский предположил, что вскоре Михайлюк покинет НБА.

«Я не являюсь поклонником талантов Михайлюка. Мне кажется, что его карьера в НБА подходит к концу. А в Европе он мог бы приносить пользу в половине клубов Евролиги», — написал Гомельский на своём сайте.
Михайлюк провёл в НБА уже три сезона. Ранее сообщалось, что «Детройт» заинтересован в продлении контракта с украинским игроком. По новому контракту зарплата Михайлюка в «Пистонс» может составить $ 53,76 млн за четыре года. Сам Михайлюк, по данным HoopsHype, также хочет остаться в «Детройте».

Михайлюк — 42-й номер драфта 2018 года. Минувший сезон начинал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», но позже был выменян в «Детройт Пистонс». В регулярном чемпионате принял участие в 56 матчах, набирая 9,0 очка, собирая 1,9 подбора и 1,9 передачи. Святослав — один из лучших снайперов команды, реализовывает 40,4% броска из-за дуги.

Владимир Гомельский оценил игру Святослава Михайлюка в НБА
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