Сабонис — первый игрок в истории, не попавший на Матч звёзд со статистикой 20-10-5
Тяжёлый форвард «Индианы Пэйсерс» Домантас Сабонис установил новый необычный рекорд. Он стал первым игроком в истории НБА, который не был приглашён на Матч звёзд, набирая в сезоне не менее 20 очков, 10 подборов и 5 передач за матч.
Литовец — один из трёх игроков НБА, который в нынешнем сезоне набирает 20+10+5 при реализации более 50% бросков с игры. Аналогичные показатели у Николы Йокича и Янниса Адетокумбо. Матч всех звёзд НБА состоится 7 марта в Атланте. Составы Матча всех звёзд НБА будут определены на драфте, на котором капитаны команд Леброн Джеймс («Лейкерс») и Кевин Дюрант («Бруклин Нетс») будут выбирать из числа игроков, выбранных в качестве стартовых и запасных от каждой конференции. Драфт состоится 4 марта.
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