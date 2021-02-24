Джордан Кроуфорд подписал контракт с новым клубом после отчисления из «Локомотива-Кубань»

Атакующий защитник Джордан Кроуфорд подписал соглашение с турецким «Галатасараем», сообщает Eurohoops. Детали соглашения между игроком и клубом не раскрываются.
Напомним, в середине февраля стало известно, что «Локомотив-Кубань» расторг контракт с американским защитником Джорданом Кроуфордом.
Игрок, присоединившийся к краснодарскому клубу в этом сезоне, неоднократно нарушал правила внутреннего регламента клуба. Джордан Кроуфорд провёл в составе «Локо» 27 игр в Еврокубке и Единой лиге ВТБ, в среднем набирая 17,5 очков за матч.
По словам главного тренера «Локомотива-Кубань» Евгения Пашутина, в команде не могли закрывать глаза на нарушения дисциплины со стороны игрока, особенно после того, как он самовольно покинул расположение клуба.
«Галатасарай» занимает только 14-е место в турецкой лиге, команда победила в 7 из 21 матча в сезоне.
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