Джордан Кроуфорд подписал контракт с новым клубом после отчисления из «Локомотива-Кубань»

Атакующий защитник Джордан Кроуфорд подписал соглашение с турецким «Галатасараем», сообщает Eurohoops. Детали соглашения между игроком и клубом не раскрываются.



Напомним, в середине февраля стало известно, что «Локомотив-Кубань» расторг контракт с американским защитником Джорданом Кроуфордом.



Игрок, присоединившийся к краснодарскому клубу в этом сезоне, неоднократно нарушал правила внутреннего регламента клуба. Джордан Кроуфорд провёл в составе «Локо» 27 игр в Еврокубке и Единой лиге ВТБ, в среднем набирая 17,5 очков за матч.

По словам главного тренера «Локомотива-Кубань» Евгения Пашутина, в команде не могли закрывать глаза на нарушения дисциплины со стороны игрока, особенно после того, как он самовольно покинул расположение клуба.

«Галатасарай» занимает только 14-е место в турецкой лиге, команда победила в 7 из 21 матча в сезоне.