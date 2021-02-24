Агент ответил на вопрос о клубе, в котором окажется Демаркус Казинс

Журналист The Painted Lines Остин Крелл сообщил, что центровой «Хьюстон Рокетс» Демаркус Казинс может оказаться в «Бостон Селтикс».
«Я спросил агента НБА, где, по его мнению, продолжит карьеру Демаркус Казинс. Он через несколько секунд ответил: «Бостон», — написал Крелл в своём «твиттере». Напомним, ранее стало известно, что «Лейкерс» отказались от подписания Демаркуса Казинса. Казинс уже выступал за «Лейкерс». Он защищал цвета команды в сезоне-2019/2020, но тогда так и не провёл ни одного матча за калифорнийцев. Центровой залечивал травму колена, которую он получил во время межсезонной подготовки.
В нынешнем сезоне Казинс в среднем за «Хьюстон» набирает 9,6 очка, совершает 7,6 подбора и отдаёт 2,6 передачи. В межсезонье Казинс заключил с техасским клубом однолетний контракт на $ 2,3 млн.
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