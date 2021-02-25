Хавьер Паскуаль: «Зениту» предстоит матч с самой эффективной командой в нападении

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Евролиги с «Валенсией».
«Это будет очень важная игра для обеих команд. Мы боремся за место в восьмёрке сильнейших, завтра нам предстоит матч с самой эффективной командой Евролиги в нападении. Они играют широко, чтобы центровой вытягивался наверх и получал возможность для броска, всегда очень сложно играть против таких команд. Мы должны быть готовы, на подготовку к матчу у нас было не так много времени. У «Валенсии» была целая неделя, так как они в последний раз играли против «Реала» и больше матчей не проводили. Мы должны сыграть великолепно как в защите, так и в нападении, если мы хотим победить», — приводит слова Паскуаля официальный сайт санкт-петербургского клуба.
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