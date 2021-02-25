71 очко Галлинари и Янга принесли «Атланте» победу над «Бостоном»

В Атланте (США) на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» завершилась встреча регулярного чемпионата НБА, в которой «Атланта Хоукс» на домашнем паркете обыграла «Бостон Селтикс» — 127:112.

Самый значительный вклад в победу «Хоукс» внесли итальянский лёгкий форвард Данило Галлинари (38 очков, 6 подборов и 2 передачи) и американский разыгрывающий Трей Янг (33 очка, 4 подбора и 7 передач), набравшие на двоих 71 очко. Дабл-даблом удалось отметиться центровому «Атланты» Джону Коллинзу – 14 очков, 11 подборов и 2 передачи, и центровому «Бостона» Тристану Томпсону – 13 очков и 13 подборов.

В других поединках игрового дня дабл-дабл Сабониса (22 очка, 16 подборов и 4 передачи) не спас «Индиану Пэйсерс» от поражения «Голден Стэйт Уорриорз» (107:111), а «Кливленд Кавальерс» дома обыграл «Хьюстон Рокетс» (112:96), нанеся им 9-е поражение кряду.