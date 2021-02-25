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71 очко Галлинари и Янга принесли «Атланте» победу над «Бостоном»

71 очко Галлинари и Янга принесли «Атланте» победу над «Бостоном»
Баскетбол / НБА 0
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В Атланте (США) на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» завершилась встреча регулярного чемпионата НБА, в которой «Атланта Хоукс» на домашнем паркете обыграла «Бостон Селтикс» — 127:112.

Самый значительный вклад в победу «Хоукс» внесли итальянский лёгкий форвард Данило Галлинари (38 очков, 6 подборов и 2 передачи) и американский разыгрывающий Трей Янг (33 очка, 4 подбора и 7 передач), набравшие на двоих 71 очко. Дабл-даблом удалось отметиться центровому «Атланты» Джону Коллинзу – 14 очков, 11 подборов и 2 передачи, и центровому «Бостона» Тристану Томпсону – 13 очков и 13 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
25 февраля 2021, четверг. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
127 : 112
Бостон Селтикс
Бостон
Атланта Хоукс: Галлинари - 38, Янг - 33, Коллинс - 14, Снелл - 12, Капела - 9, Гудвин - 5, Оконгву - 5, Хаертер - 5, Мэйс - 4, Хилл - 2, Богданович, Данн, Найт, Реддиш, Рондо, Фернанду, Хантер
Бостон Селтикс: Браун - 17, Тиг - 14, Несмит - 13, Тейтум - 13, Томпсон - 13, Уотерс - 11, Эдвардс - 11, Грин - 6, Уильямс - 6, Оджелей - 3, Притчард - 3, Фалль - 2, Лэнгфорд, Смарт, Тайс, Уильямс, Уокер

В других поединках игрового дня дабл-дабл Сабониса (22 очка, 16 подборов и 4 передачи) не спас «Индиану Пэйсерс» от поражения «Голден Стэйт Уорриорз» (107:111), а «Кливленд Кавальерс» дома обыграл «Хьюстон Рокетс» (112:96), нанеся им 9-е поражение кряду.

НБА - регулярный чемпионат
25 февраля 2021, четверг. 03:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
112 : 96
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Кливленд Кавальерс: Аллен - 26, Секстон - 23, Уиндлер - 13, Гарлэнд - 11, Уэйд - 11, Окоро - 10, Осман - 7, Стивенс - 5, Макги - 4, Принс - 2, Деллаведова, Дотсон, Драммонд, Лав, Нэнс
Хьюстон Рокетс: Уолл - 20, Гордон - 17, Оладипо - 17, Хаус - 14, Нваба - 12, Тэйт - 8, Паттон - 6, Браун - 2, Вуд, Джонс, Куруч, Маклемор, Мартин, Портер, Такер, Экзам
НБА - регулярный чемпионат
25 февраля 2021, четверг. 03:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
107 : 111
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Индиана Пэйсерс: Брогдон - 24, Сабонис - 22, Макдермотт - 15, Тёрнер - 14, Лэмб - 9, Макконнелл - 9, Холидей - 6, Холидэй - 6, Самнер - 2, Битадзе, Боуэн, ЛеВерт, Леке, Мартин, Стэнли, Сэмпсон, Уоррен
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 24, Убре - 17, Уиггинс - 15, Пэскелл - 13, Грин - 12, Уайзмен - 11, Уонамэйкер - 7, Ли - 5, Луни - 4, Бэйзмор - 3, Крисс, Манньон, Мюлдер, Пул, Смайлагич, Томпсон, Тоскано-Андерсон
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