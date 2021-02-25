Димитрис Итудис: для ЦСКА это своеобразное новое начало

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал предстоящий матч своей команды в рамках регулярного чемпионата Евролиги с греческим «Олимпиакосом».



«Олимпиакос» недавно укрепился и вернул в строй травмированных. Это команда, которая сражается на обеих половинах площадки, играет в высоком темпе. Многое строится на действиях Слукаса и Спанулиса, главных созидателей, также часто мяч оказывается в руках Харрисона и Маккиссика. У них есть сочетания с Принтезисом и Везенковым, которые растягивают защиту.

В целом у этой команды есть всё, и мы знаем, что с ними особенно трудно играть на выезде. Для нас это своеобразное новое начало, поскольку у нас появились игроки, вернулись травмированные. При этом мы очень-очень давно провели предыдущий настоящий матч. Хорошо, что большинство парней вернулось в строй, и мы работаем на высоком уровне», — приводит слова Итудиса официальный сайт «армейцев».



Накануне предстоящего матча комментарии дал и форвард ЦСКА Торнике Шенгелия.

«Впереди матч со сложным соперником. Мы знаем, что они действуют жёстко, всегда бьются, вне зависимости от счёта на табло, они будут играть на протяжении всех 40 минут. Так что ожидаем большую схватку. Я чувствую себя намного лучше, готов завтра сыграть», — подчеркнул грузинский баскетболист.