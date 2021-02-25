Леброн Джеймс отреагировал на худшую серию «Лейкерс» в сезоне

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал неудачную серию своей команды, которая потерпела четвёртое поражение подряд, выдав худшую серию в сезоне.

«Все оказались в таком положении, в которое не попали бы при нормальных обстоятельствах. Нужно сохранять уверенность, продолжать давать моим товарищам по команде смелость на паркете, вести игру. Это тяжёлый период для всех нас, но он не определяет того, какими мы будем в оставшейся части сезона и в долгосрочной перспективе», — приводит слова Леброна ESPN.



Напомним, «Лейкерс» сенсационно потерпели 4-е поражение подряд, разгромно уступив «Юте Джаз» со счётом 89:114. Самым результативным в составе команды из Лос-Анджелеса стал Джеймс, он записал себе в актив 19 очков, 4 подбора и 4 передачи.