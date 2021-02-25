«Химки» сыграют с «Миланом» без Алексея Шведа и ещё 3 игроков ротации

Пресс-служба «Химок» на официальном сайте сообщила, что в предстоящем матче регулярного чемпионата Евролиги с итальянским «Миланом» тренерский штаб подмосковного клуба не сможет рассчитывать на ряд игроков.

«В Милан химчане отправились не в полном составе. Евгений Валиев получил перелом носа в игре за сборную России, после выступления за команду Латвии в Риге был вынужден задержаться Янис Тимма для решения вопроса с документами, из-за микротравмы игру пропустит Алексей Швед, также вне заявки будет Стефан Йович», — заявили в клубе.



Встреча «Химок» и «Милана» состоится сегодня, 25 января, начало – в 22:45 мск. После 24 игр подмосковный клуб занимает последнее место в турнирной таблице, одержав всего две победы.