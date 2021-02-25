224-сантиметровый игрок из Чада перешёл в клуб Евролиги, не закрепившись в «Автодоре»

Согласно сообщению Sportando, берлинская «Альба» подписала контракт с центровым Кристом Кумадже. Он уже заявлен на Евролигу и Бундеслигу.

24-летний чадский центровой этой зимой находился на полуторамесячном просмотре в «Автодоре» и провёл за саратовскую команду 5 матчей в чемпионате Единой лиги ВТБ, в которых его средняя статистика составила 1,2 очка и 1,2 подбора за 5,50 минуты игрового времени. Клуб использовал предусмотренную опцию выхода из двухлетнего контракта и не стал продлевать с ним отношения.



Кумадже, который был признан лучшим защищающимся игроком G-лиги НБА по итогам сезона-2019/2020, начал этот год в составе «Эстудиантеса» и принял участие в 6 матчах чемпионата Испании. В декабре он перешёл в «Автодор».