224-сантиметровый игрок из Чада перешёл в клуб Евролиги, не закрепившись в «Автодоре»
Согласно сообщению Sportando, берлинская «Альба» подписала контракт с центровым Кристом Кумадже. Он уже заявлен на Евролигу и Бундеслигу.
24-летний чадский центровой этой зимой находился на полуторамесячном просмотре в «Автодоре» и провёл за саратовскую команду 5 матчей в чемпионате Единой лиги ВТБ, в которых его средняя статистика составила 1,2 очка и 1,2 подбора за 5,50 минуты игрового времени. Клуб использовал предусмотренную опцию выхода из двухлетнего контракта и не стал продлевать с ним отношения.
Кумадже, который был признан лучшим защищающимся игроком G-лиги НБА по итогам сезона-2019/2020, начал этот год в составе «Эстудиантеса» и принял участие в 6 матчах чемпионата Испании. В декабре он перешёл в «Автодор».
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