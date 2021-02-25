Пол Пирс назвал неожиданного фаворита гонки за MVP НБА
Экс-баскетболист НБА легендарный Пол Пирс поделился мнением о том, какому стоило бы отдать приз MVP сезона, если бы награда присуждалась в настоящий момент. Он считает, что этого звания достоин звёздный защитник «Бруклин Нетс» Джеймс Харден.
«Джеймс Харден сейчас играет лучше всех в лиге. Рейтинг MVP на сегодняшний день таков: 1. Харден, 2. Джоэл Эмбиид, 3. Леброн Джеймс, 4. Донован Митчелл, 5. Кавай Леонард», — написал Пирс на своей странице в «Твиттере».
Напомним, по результатам недавнего опроса ESPN в голосовании за звание лучшего игрока лиги лидирует Леброн Джеймс. На первое место лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» поставили 53 журналиста из 100. На второй строчке оказался Эмбиид. Харден же не попал в топ-15.
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